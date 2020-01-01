Масштабная "Битва оркестров" пройдет в Тюмени

| Фото: центр культуры и творчества "Тюмень" | Фото: центр культуры и творчества "Тюмень"

Масштабная "Битва оркестров" пройдет в ДК "Нефтяник" 29 января. На сцену выйдут два известных коллектива: Тюменский духовой оркестр под руководством Тимура Бахрова и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л. Ф. Беззубова под руководством Владимира Лавришина.

Организатором события выступает Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке городского департамента культуры.

"Несмотря на то, что мероприятие проходит далеко не в первый раз, музыкантам еще есть чем удивить слушателей. Именно они решат, кому отдать победу – по уровню громкости аплодисментов. Их замерит шумометр", – рассказали в ЦКиТ "Тюмень".

Напомним, что "Битва оркестров" появилась в 2018 году и быстро завоевала популярность как у тюменцев, так и за пределами региона: событие вошло в Топ-40 проектов Всероссийского конкурса "Культурная инициатива".