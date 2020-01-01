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Тюменцы получили путевки на финал страны по дзюдо

Спорт, 16:08 17 января 2020

Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Пять медалей привезли тюменские спортсмены со всероссийских соревнований среди юниоров и юниорок. Турнир, посвященный памяти заслуженного тренера России Николая Попова, проходил в Уфе 15 и 16 января, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В копилке тюменских спортсменов две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Лучшими в своих весовых категориях стали Венера Машаева и Любовь Тимофейчева. Второе место занял Шамиль Умаев. Третьи места у Леонида Воловича и Ирины Непочтовой.

Все призеры соревнований получили право выступать на первенстве России. Кроме того, Венера Машаева и Любовь Тимофейчева выполнили норматив "Мастер спорта России".

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