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Улицы Тюмени обрабатывают противогололедным реагентом

Общество, 18:20 17 января 2020

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 350 единиц спецтехники выйдут в ночную смену 17 января для обработки улиц противогололедным реагентом, сообщает администрация Тюмени.

В городе ожидаются гололедно-изморозевые явления, похолодание, температура воздуха опустится до минус 18-20 градусов.

"Чтобы не допустить наледи, которая может возникнуть из-за перепада температуры, дорожная техника вышла на усиленный режим сплошного прометания и уборки снега. В ночную смену специалисты проведут профилактические противогололедные мероприятия. В первую очередь будут обработаны путепроводы и съезды с мостов", – рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Особое внимание будет уделено обработке остановочных карманов, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным учреждениям.

Сообщить об образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах, кроме надземных, горожане могут на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Текущее содержание дорог и ремонт".

Единый центр оперативного реагирования обращает внимание тюменцев, что в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения.

Руководителям сетевых компаний необходимо организовать проведение превентивных мер по предупреждению возможных аварий и происшествий на территориях и объектах, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.

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# дороги , погода , реагент

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