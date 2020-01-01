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Названы победители регионального этапа олимпиады по татарскому языку и литературе

Общество, 10:24 19 января 2020

Архив. olymp.hse.ru

В Тюменской области завершился региональный этап олимпиады школьников по татарскому языку и литературе. Победителями стали ребята из зареченской и шишкинской школ Вагайского района, тюменского лицея №81, из школы п. Андреевский Тюменского района.

Интеллектуальные соревнования шли в течение двух дней. Школьники подтвердили знания лексики, фонетики, морфологии, синтаксиса. Последний раздел вызвал наибольшие трудности - нужно было не только расставить знаки препинания, но и объяснить свой выбор. Наиболее интересным заданием участники назвали перевод фразеологизмов с татарского на русский и обратно.

Как отметила председатель жюри по татарскому языку и литературе Ханиса Алишина, большой вклад в привлечение школьников к изучению родного языка внесли областные мероприятия: ежегодный форум "Диалог культур" и конкурс учителей татарского языка.

По итогам регионального этапа сформирована сборная Тюменской области для подготовки к Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе. Она пройдет в Казани с 7 по 10 февраля и станет отборочным этапом для международной олимпиады, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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