Традиционная выставка голубей Юрия Неёлова открылась в Тюмени

Фото ИА «Тюменская Линия» Фото ИА «Тюменская Линия»

Более 40 пород голубей могут увидеть жители и гости Тюмени на персональной выставке первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, почетного гражданина Тюменской области, заслуженного голубевода России Юрия Неёлова, которая открылась в выставочном зале компании "Тюменская ярмарка" 18 января.

Выставка посвящена предстоящим в 2020 году 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

"По многолетней традиции мы начинаем новый год с этой замечательной выставки. Юрий Неёлов - очень разносторонний и увлеченный человек. Помимо профессионального интереса для голубеводов, его персональная выставка доставляет эстетическое удовольствие любому человеку и самое главное - нашим детям", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественной церемонии открытия экспозиции.

Выставка очень органично вписывается в череду событий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, подчеркнул глава региона. Ведь голубь - символ мира, добра и любви. Именно эти непреходящие ценности отстояли и принесли народам Европы советские люди, победившие нацизм.

"Девяносто лет со дня образования Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - тоже очень важные события, которые мы отметим вместе с нашими ямальскими и югорскими друзьями. Голубь - это еще и символ неразрывной дружбы, которая связывает наши регионы", - сказал Александр Моор.

Выставка голубей Юрия Неёлова дает жителям и гостям областной столицы возможность испытать высокие, прекрасные и чистые эмоции, уверен глава Тюмени Руслан Кухарук. Ведь эта птица символизирует рождение новых семей и мир на всей Земле.

Глава областного центра рассказал посетителям выставки об успешной реализации плана реконструкции расположенного напротив выставочного зала "Тюменская ярмарка" сквера, который носит имя нашего земляка, Героя Советского Союза Якова Неумоева. К 75-летию Великой Победы сквер будет открыт.

Юрий Неёлов рассказал собравшимся о голубях-солдатах, которые в годы Великой Отечественной войны использовались в армиях стран-союзниц, сражавшихся с фашизмом. Боевым биографиям геройских птиц на выставке посвящен специальный стенд.

Например, голубь Голубчик жил на советской подводной лодке. Когда лодка, торпедировав фашистский транспорт, уходила от преследования, она попала на минное поле и получила сильные повреждения. Радиостанция вышла из строя. Голубчик спас боевой корабль и экипаж от гибели, доставив сообщение на берег. Для этого он за два дня преодолел более тысячи километров.

На выставке представлены экспонаты будущего музея голубеводства, который планируется открыть в Тюмени по инициативе Юрия Неёлова. Эту идею заслуженного голубевода России поддержал Александр Моор.

"Я каждый год с удовольствием хожу на эту замечательную выставку. Создание музея - очень позитивная инициатива, тем более, что на открывшейся сегодня выставке мы в очередной раз убедились, что голубеводство - очень интересная и многогранная тема. Я, например, впервые узнал о настоящих подвигах, которые совершали голуби в годы войны. Учитывая огромный опыт Юрия Неёлова и его соратников, можно быть уверенным в том, что тюменский музей голубеводства станет точкой притяжения не только для профессиональных голубеводов, но и для всех жителей и гостей региона", - сказал Александр Моор в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии".

Евгений Бабенко