Почти триста сотрудников МЧС дежурят в местах крещенских купаний

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники МЧС, ТОСЭР, полиции и скорой помощи обеспечивают безопасность жителей региона, участвующих в крещенских купаниях. От ГУ МЧС России по Тюменской области дежурят 281 человек и 83 единицы техники, сообщает служба.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обследовали 47 мест проведения купаний. Толщина льна в среднем составляет 30-40 см на реках и 50-60 см на озерах, прудах, карьерах. В МЧС напоминают, что купание в зимний период для неподготовленного человека, особенно имеющего хронические заболевания, может стать серьезным испытанием.

Рекомендациями о том, как не навредить здоровью, поделился заместитель Министра здравоохранения России Олег Салагай.

Купаться необходимо в отведенных местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников. Категорически запрещается принимать алкоголь перед купанием. Ни до, ни после купания не следует курить. Желательно, чтобы прием пищи был примерно за два часа до купания, прямо перед купанием от плотного обеда лучше отказаться.

От купания следует воздержаться при плохом самочувствии: если болит голова, сердце, при простуде. Страдающим хроническими заболеваниями желательно проконсультироваться с врачом.

Перед тем, как войти в воду, можно немного разогреться, сделав легкую разминку. В проруби долго находиться нельзя, особенно неподготовленному человеку. После выхода из воды нужно хорошо вытереться и надеть теплую одежду. После купания можно попить горячего чая в компании друзей и сохранить хорошее настроение на весь год.