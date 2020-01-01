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Открытая лабораторная пройдет в Физико-математической школе Тюменской области

Общество, 10:46 20 января 2020

Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Просветительская акция по проверке научной грамотности "Открытая лабораторная" пройдет 8 февраля, сообщает Физико-математическая школа Тюменской области.

Чтобы написать "Открытую лабораторную" не нужны специальные знания. В ней собраны вопросы из разных областей естественных наук. А главная цель - узнать, что думает современная наука об устройстве окружающего мира.

Масштаб акции:

- 250+ городов;

- 30+ стран;

- 200 000+ человек онлайн и офлайн на площадках.

"Офлайн-акция длится 1,5-2 часа. На площадке участники получают все материалы и в течение 20-30 минут отвечают на вопросы "Лабораторной". Далее "завлаб" объявляет правильные ответы и подробно разбирает каждое задание, награждает участников, набравших наибольшее количество баллов. После проведения "Лабы" на каждой площадке участников будет ждать дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии", - рассказали организаторы.

На "Открытую лабораторную" требуется предварительная регистрация по ссылке.

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# акция , лабораторная , Физико-математическая школа Тюменской области , школьники

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