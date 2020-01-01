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Глава Тобольска представил коллегам нового заместителя

Общество, 12:14 20 января 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Нового заместителя, курирующего вопросы ЖКХ, представил коллегам глава Тобольска Максим Афанасьев, сообщает городская администрация.

Им назначен Геннадий Зверев, длительное время в разных городах и регионах возглавлявший структуры ЖКХ. Его последнее место работы перед назначением в Тобольск – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в Мегионе.

"Опыт внушает доверие. В Тобольске за последние месяцы прошла серьезная структурная работа, связанная с оптимизацией, структурированием работы с муниципальными программами, пересмотрен подход к формированию бюджета. В свете принятых решением городской думы структурных изменений в ведомстве Геннадия Зверева будут и вопросы безопасности", - сказал Максим Афанасьев.

В числе приоритетных задач для нового заместителя градоначальник обозначил работу по отлову и содержанию безнадзорных животных, контроль над реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов, комплексного развития коммунальной инфраструктуры, ремонта тепловых сетей и благоустройство придомовых территорий.

Геннадий Зверев поблагодарил за оказанное доверие, отметил, что его работа в первую очередь будет направлена на повышение комфорта горожан и заверил, что максимально быстро включится в работу.

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# ЖКХ , Максим Афанасьев , Тобольск

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