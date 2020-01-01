В ТИУ более шестисот школьников решают задания всероссийской олимпиады

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Более 600 учащихся будут решать задания по 11 предметам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Тюменском индустриальном университете с 20 января.

Как сообщает областной департамент образования и науки, первой станет астрономия, затем состоятся состязания по физике, литературе, МХК, экономике, английскому и немецкому языкам. Олимпиадные задания по испанскому языку будут решать шесть участников, китайскому языку – 14. Один участник заявлен в секции по итальянскому языку. Самое популярное направление – математика, в региональный этап по этому предмету вышли 153 школьника.

Для школьников во время олимпиады состоится серия мастер-классов по геологии, транспорту будущего, архитектуре и робототехнике.

Тюменский индустриальный университет принимает олимпиадное движение в четвертый раз, отметила специалист Школы инженерного резерва Екатерина Голозубенко.

В этом году олимпиада поставила рекорд по количеству ребят, которые смогли пробиться в региональный тур, набрав необходимые проходные баллы. В интеллектуальных состязаниях участвуют более 1 тыс. 700 школьников из всех муниципалитетов области. Площадками для проведения соревнований станут школы, колледжи и вузы региона.

"Мы всегда болеем за вас и от души радуемся вашим успехам и победам. Замечательно, что с каждым годом все больше талантливых, инициативных ребят хотят проверить свои способности, а в региональной олимпиаде появляются новые предметы. Например, теперь свои знания могут показать школьники, изучающие итальянский язык", — сказал Александр Моор.

Ргиональный этап Всероссийской олимпиады школьников продлится в Тюменской области до 22 февраля