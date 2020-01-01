Горячую линию об опасности снюса открыл Роспотребнадзор

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

О рисках употребления снюса расскажут на горячей линии, которую открыл Роспотребнадзор с 20 января по 3 февраля, сообщает управление по Тюменской области.

Любой желающий может бесплатно позвонить на горячую линию 8−800−555−49−43 и проконсультироваться. Специалисты проинформируют о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках ее употребления.

Исследования показали, что в такой продукции никотин содержится в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз. Это соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

Консультации проводятся по будням с 8 часов 30 минут до 17 часов 15 минут.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора.