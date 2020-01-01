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Баянист-виртуоз Эдуард Аханов выступит в Тюмени

Общество, 14:36 22 января 2020

www.akhanov.info | Фото: www.akhanov.info

Лауреат международных и всероссийских конкурсов Эдуард Аханов представит программу "Мысли в звуках" в Тюменской филармонии 24 января в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Эдуард Аханов – лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств Всероссийского музыкального общества, выпускник Московского государственного института музыки им А. Шнитке.

В своих выступлениях Аханов сочетает авторские композиции с классикой джаза и рок-музыки. "Коктейль" из стилей и направлений звучит в его исполнении неожиданно, но всегда органично и гармонично.

Эдуард с успехом гастролирует в России, Финляндии, Латвии, Китае, Италии и других странах.

Он является обладателем "Кубка мира" 2010 года (Хорватия), "Кубка мира" в Шотландии, где он стал единственным представителем России, занявшим в эстрадной категории I премию за всю многолетнюю историю конкурса, также он является лауреатом "Digital accordion - Цифровые инструменты" (Шотландия), лауреатом конкурса "Sata-Hame-Soi" (Финляндия), международного конкурса "Клингенталь" (Германия).

Отличительной чертой игры Эдуарда является его новая трактовка уже известных произведений, а также исполнение собственных сочинений. Яркость и мастерство исполнения открывают новые выразительные возможности баяна.

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО и на сайте Тюменской филармонии. Аудитория 6+

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# Тюменская филармония

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