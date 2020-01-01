Около двадцати экипажей включились в ретрогонку в Тюмени

| Фото: Автоклуб "OldMotors Тюмень" во ВКонтакте, автор — Екатерина Литкевич | Фото: Автоклуб "OldMotors Тюмень" во ВКонтакте, автор — Екатерина Литкевич

17 экипажей приняли участие в первом этапе "Ледовых ретрогонок 2020" от клуба "ОлдМоторс", который развернулся на оз. Алебашево в Тюмени 19 января.

Участие в гонках на льду приняли автовладельцы из Тюмени и Екатеринбурга. "Из Екатеринбурга участвовал один экипаж. Вообще в Тюмень из этого города ехали два, но один по дороге немного сломался", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" президент клуба "ОлдМоторс" Евгений Бушуев.

Из общего числа на лед выехали шесть машин 60-х годов выпуска. Зрители могли увидеть такие автомобили, как ГАЗ-21, ГАЗ М20 ("Победа"), ЗАЗ-965 ("горбатый запорожец"), Москвич-408, пару москвичей 412 и насколько моделей "Жигулей".

Отметим, "Ледовые ретрогонки" тюменский клуб "ОлдМоторс" проводит в областной столице во второй раз. Впервые такое мероприятие собрало любителей ретроавтомобилей в феврале 2019 года.

На этот раз формат мероприятия изменили для удобства участников и зрителей. "Трасса стала более компактной, динамичность при этом не потерялась. Каждую из пяти секций трека можно было видеть с любой точки трассы — в результате заезды стали намного более зрелищными. Сам трек стал техничнее, требуя от участников максимальной концентрации", — поделился Евгений Бушуев.

Как отмечают в клубе "ОлдМоторс", тем, кто пропустил событие, расстраиваться не стоит, поскольку 8 февраля в Тюмени пройдет второй этап ретрогонок на льду.

Инна Пахомова