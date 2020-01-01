В Тюменской области браконьеры в предновогодние дни незаконно срубили 19 елок

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Тюменские браконьеры в предновогодние дни незаконно срубили 19 елок и сосен, причинив вреда лесным насаждениям на сумму 70,7 тыс. рублей. Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства лесного хозяйства.

Самая большая партия незаконно добытых "зеленых красавиц" – 271 штука – была заготовлена в Челябинской области. Ущерб составил 386 тыс. рублей.

Всего в Уральском федеральном округе в предновогодний период был выявлен 21 случай незаконной рубки хвойных деревьев (в Курганской области – 1, Свердловской – 6, Тюменской – 3, Челябинской – 3, Югре – 7, на Ямале – 1). Нарушители срубили 321 дерево и нанесли ущерб лесному хозяйству на сумму 509,4 тысячи рублей.

Чтобы максимально сохранить молодые елочки, пихты и сосенки, лесные инспектора и лесничие УФО провели в предновогодний период 3 тыс. 609 рейдов, 800 из которых – совместно с МВД России.

Кроме того, работало 113 стационарных постов, где внимательно осматривали транспорт, перевозящий древесину, и 270 совместных мобильных групп полицейских и госинспекторов лесного надзора. Также регионы привлекали общественных инспекторов по охране окружающей среды, беспилотники и фотоловушки.