Организаторы детского отдыха Тюменской области и Китая договорились о сотрудничестве

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Тюменская область намерена расширять сотрудничество с Китаем в области организации детского отдыха. Об этом заявила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Лариса Шилова, комментируя подписание меморандума о взаимопонимании с президентом Института лагерного образования КНР Ни Айджуном.

Подписание документа состоялось 20 января в детском центре "Олимпийская ребячка", где проходит открытый семинар организаторов детского отдыха "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики".

Как отметила Лариса Шилова, договоренность о развитии сотрудничества между двумя странами в области отдыха и оздоровления детей была достигнута еще до подписания меморандума. По ее словам, китайские коллеги изучают тюменский опыт не первый год.

"Для нас меморандум - это обмен технологиями, обмен вожатыми, детьми. В итоге мы ожидаем улучшения качества обслуживания для нашего тюменского жителя, для детей. Представители Китая хотели бы, чтобы уже к лету мы сделали определенные шаги. Поэтому нам предстоит выехать и посмотреть китайские лагеря, оценить качество их работы. Кроме того, будем ждать китайских ребятишек к нам, потому что есть что показать и чем поделиться", - отметила Лариса Шилова.

Ни Айджун также подчеркнул важность сотрудничества с Тюменской областью. "Мы намерены продолжать обмен опытом, который будет касаться, в том числе, обучения вожатых, педагогов, вопросов организации детского отдыха", - подчеркнул он.

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Семинар "Диалоги профессионалов: детский отдых в пространстве науки и практики" стартовал в Тюмени 18 января и продлится до 21 января. Его участниками стали представители 19 регионов России, а также Китая, Канады и Болгарии. В первые два дня участники семинара познакомились с региональной моделью организации детского отдыха, погрузились в специфику социального партнерства, которое выстраивается в регионе в контексте социально-эмоционального образования детей. Гости побывали в тюменских оздоровительных лагерях и ознакомились с опытом их работы.

20 января участники семинара встретились на научно-практической конференции "Детский отдых в пространстве науки и практики". Губернатор Тюменской области Александр Моор в приветственном слове отметил, что в сфере детского отдыха и оздоровления важен постоянный диалог профессионалов и обмен лучшими практиками.

"Приятно, что наш опыт интересен коллегам из других регионов России и других стран. Этот семинар – прекрасная площадка для профессионального общения, обмена опытом, расширения гуманитарного сотрудничества и подготовке специалистов", - говорится в обращении, которое зачитал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Отметил важность обмена опытом и посол России в Международном содружестве лагерей Валерий Долгих. Он подчеркнул, что подобные встречи позволяют обозначить точки развития, аккумулировать идеи, которые затем найдут отражение в региональных программах.

"Нам важно начать год в Тюмени, чтобы схватить ту нить развития, которую можно поддержать, унести в свой регион, распространить и развивать с учетом своих региональных особенностей. Поэтому этот семинар приковывает внимание многих регионов", - сказал он.

Исполнительный директор Российской общественной организации содействия детскому отдыху Галина Суховейко добавила, что организация летнего отдыха в Тюменской области ведется в тесном и успешном взаимодействии администрации региона, профессионалов, социальных служб и департаментов.

"Мы сейчас видим полную картину того, как Тюменская область готовится к лету. Знакомимся практиками работы, с управлением, с детскими лагерями. Мне хочется сказать спасибо и поддержать такую работу Тюменской области, не каждый регион может уже в начале года демонстрировать такие результаты", - подчеркнула она.

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Работа семинара организаторов детского отдыха в Тюмени продолжится 21 января. Участники обсудят вопросы правового регулирования в деятельности организации отдыха детей, предоставления качественного сервиса, представят программы детского отдыха и социально-эмоционального обучения детей.

Любовь Голышева