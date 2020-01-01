Врачи скорой пришли на помощь пятилетнему тюменцу

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Врачи скорой помогли пятилетнему тюменцу, прищемившему ногу диваном во время игры. На стопе у мальчика образовалась гематома и пошла кровь. До приезда медиков первую помощь ребенку оказали родители, сообщает тюменская станция скорой помощи.

Медики, обработав рану и наложив стерильную повязку, наложили еще и медицинскую шину, чтобы обездвижить поврежденную конечность. Мальчика доставили в Областную клиническую больницу № 2. После осмотра и оказания помощи ребенка выписали на амбулаторное наблюдение.

Всего 18 по 19 января врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 407 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 616 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 590 пациентов.