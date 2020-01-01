Тюменские поисковики показали хорошие знания по итогам тестирования

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Более 140 поисковиков Тюменской области прошли электронное тестирование, организованное Областным поисковым центром. Общая итоговая оценка составила 89,62%, сообщает Областной поисковый центр.

Электронное тестирование – это итоговая проверка знаний по образовательной программе "Школа поисковика". В течение года бойцы поисковых отрядов проходят курс занятий по шести дисциплинам: история Великой Отечественной войны, история Тюменского края, история поискового движения, туристическая подготовка, первая помощь и поисковые работы. Для успешной сдачи тестирования и допуска к участию в полевых поисковых работах каждому участнику тестирования необходимо преодолеть минимальный порог – набрать 80% верных ответов по каждому блоку.

В итоговой проверке знаний приняли участие поисковые отряды из шести муниципалитетов Тюменской области. В их числе: "Десант", "Савояр", "Кречет", "Тюмень-ТюмГУ", "Сибирь", "Память сердца" из Тюмени, отряды "Салют Победы" и "Память" из Ялуторовского района, "Честь", "Русичи", "Скиф" из Казанского района, ишимский отряд "Санбат", "Югра" из Уватского района и "Наша память" из Абатского района.