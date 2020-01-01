Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации

Валерий Фальков | Фото: Тюменская областная дума Валерий Фальков | Фото: Тюменская областная дума

Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 21 января.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Фалькова Валерия Николаевича Министром науки и высшего образования Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - отмечено на официальном сайте Кремля.

Напомним, что Валерий Фальков родился 18 октября 1978 года в Тюмени. В 2000 году с отличием окончил Институт государства и права по специальности "Юриспруденция", после чего поступил в аспирантуру и в мае 2003 года окончил ее досрочно. В 2007 году ему присвоено ученое звание доцента по кафедре конституционного и муниципального права ТюмГУ. 21 марта 2013 года избран ректором ТюмГУ на конференции трудового коллектива. С марта 2012 года является заместителем председателя регионального отделения Ассоциации юристов России, председателем тюменского городского отделения общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России". 30 апреля 2015 года избран председателем Совета ректоров вузов Тюменской области. 18 сентября 2016 избран депутатом Тюменской областной думы по одномандатному избирательному округу №17. С 17 апреля 2018 года назначен ректором ТюмГУ по решению Аттестационной комиссии Минобрнауки России.