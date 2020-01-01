"Рубин" одолел "Челмет" в овертайме

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Тюменский "Рубин" обыграл "Челмет" из Челябинска со счетом 3:2 (в овертайме) в домашнем матче в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Тюмень подопечные Алексея Тертышного приехали после двух поражений. Ворота рубиновцев, как и в предыдущих матчах, защищал Алексей Артамкин. В линию обороны тренерский штаб хозяев во главе с Михаилом Звягиным отрядил семь защитников. Первую тройку атаки Андрея Рычагова уже привычным образом составили Егор Попов и Денис Давыдов. Именно эти форварды создали больше всего проблем в первом периоде вратарю гостей Владиславу Сухачёву. Между тем, в начале матча тюменцы на четыре минуты остались в меньшинстве, однако в формате "4 на 5" сыграли образцово. До перерыва они владели инициативой, завершив отрезок в большинстве.

На 21-й минуте был удален игрок "Рубина". Едва тюменцы отыграли в меньшинстве, вновь остались вчетвером. Такое начало второго периода сбило настройки в атакующем механизме местного коллектива. По большому счету, конструктивную игру в середине матча сибиряки так и не наладили. Постепенно противостояние свелось к обмену ударами, в чем больше преуспели гости. На флажке периода Кирилл Кошурников поразил цель. Отметим, что с учетом предыдущих матчей Артамкин сохранял ворота "Рубина" на замке 169 минут.

На 44-й минуте рубиновцы реализовали большинство. Егор Бабенко, войдя в зону атаки по флангу, перевел шайбу в центр Михаилу Железнову, который прицельным выстрелом поразил цель. Этот гол стал для форварда одиннадцатым в чемпионате. Вскоре гости вновь остались в меньшинстве, но выстояли. А на 57-й минуте "Челмет" во второй раз повел в счете – броском с пятачка успеха добился Александр Подкорытов. На удар хозяева ответили великолепным голом в исполнении Рычагова. Он смело пошел на ворота и застал Сухачёва врасплох броском в верхний угол.

Интересно, что в матче команд в Челябинске 6 ноября им также пришлось выходить на овертайм. Тогда рубиновцы победили (3:2). Удалось им забросить шайбу и на этот раз. За десять секунд до сирены ворота "Челмета" поразил Дмитрий Лютов.