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На Ямале выявили тридцать случаев гриппа

Общество, 12:35 22 января 2020

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

30 случаев гриппа зарегистрировано на Ямале, сообщает окружной Роспотребнадзор. Заболевание отмечено в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском и Муравленко.

Из 30 выявленных случаев гриппа, только у одного человека имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие не были привиты.

В больницы округа обратились 4 тыс. 74 человека с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, показатель заболеваемости составил 75,4 случая на 10 тыс. населения.

Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 36,6%. В лечебные учреждения округа госпитализировали 123 человека, что составляет 3% от всех заболевших. Более половины госпитализированных - дети дошкольного возраста.

Также за третью неделю 2020 года в больницы округа обратились 82 человека с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 15,1 случая на 100 тыс. населения, госпитализированы 78 человек.

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# грипп , Роспотребнадзор , Ямал

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