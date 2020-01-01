На Ямале выявили тридцать случаев гриппа

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

30 случаев гриппа зарегистрировано на Ямале, сообщает окружной Роспотребнадзор. Заболевание отмечено в Новом Уренгое, Надыме, Ноябрьске, Салехарде, Губкинском и Муравленко.

Из 30 выявленных случаев гриппа, только у одного человека имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие не были привиты.

В больницы округа обратились 4 тыс. 74 человека с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция, показатель заболеваемости составил 75,4 случая на 10 тыс. населения.

Окружной показатель заболеваемости ниже порогового значения на 36,6%. В лечебные учреждения округа госпитализировали 123 человека, что составляет 3% от всех заболевших. Более половины госпитализированных - дети дошкольного возраста.

Также за третью неделю 2020 года в больницы округа обратились 82 человека с диагнозом внебольничная пневмония, показатель заболеваемости составил 15,1 случая на 100 тыс. населения, госпитализированы 78 человек.