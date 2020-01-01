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Около трех тысяч тюменцев зарегистрировались на интерактивном портале службы занятости

Общество, 14:14 22 января 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

2 тыс. 900 новых пользователей зарегистрировались на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области в 2019 году. 1 тыс. 564 из них подали заявление на получение государственных услуг в электронном виде, сообщает ведомство.

Этим ресурсом пользуются как соискатели, так и работодатели. Зарегистрированные на интерактивном портале могут просматривать содержащиеся в банке данных вакансии, оформлять на них подписку.

473 человека подали в 2019 году заявки на содействие в поиске работы, 975 – на информирование о положении на рынке труда. Работодатели с помощью портала подали в 2019 году 53 тыс. 430 вакансий.

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# служба занятости

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