В Тобольске увеличат число видеокамер на улицах

| Фото: компании "Ростелеком" | Фото: компании "Ростелеком"

160 камер установили на улицах города в рамках реализации программы "Безопасный город" в 2019 году. В этом году установим еще столько же.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Принял участие в оперативном совещании МО МВД России "Тобольский". Заслушали итоги работы за год и обсудили задачи на 2020 год. Эффект от камер на улицах города есть - преступлений в общественных местах становится меньше. Улучшается ситуация на дорогах города. Это только начало работы", - написал градоначальник.

По словам Афанасьева, на особый контроль взята работа комиссии по делам несовершеннолетних, а именно усиление профилактической работы с подростками.

Анжела Лебедева