В Тобольске увеличат число видеокамер на улицах
160 камер установили на улицах города в рамках реализации программы "Безопасный город" в 2019 году. В этом году установим еще столько же.
Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.
"Принял участие в оперативном совещании МО МВД России "Тобольский". Заслушали итоги работы за год и обсудили задачи на 2020 год. Эффект от камер на улицах города есть - преступлений в общественных местах становится меньше. Улучшается ситуация на дорогах города. Это только начало работы", - написал градоначальник.
По словам Афанасьева, на особый контроль взята работа комиссии по делам несовершеннолетних, а именно усиление профилактической работы с подростками.
Анжела Лебедева