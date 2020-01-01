Мастер-класс "Гимнастика чувств" пройдет в тюменской библиотеке

| Фото: Библиотека на Червишевском тракте во ВКонтакте | Фото: Библиотека на Червишевском тракте во ВКонтакте

Мастер-класс актерского мастерства "Гимнастика чувств" пройдет в Тюмени 26 января. Тренинги проведут актеры театра-студии "Лаборатория перемен", сообщает Информационно-библиотечный центр.

Участники занятий будут развивать внимание, фантазию и навыки импровизации. Специальной подготовки не нужно, важно, чтобы была комфортная одежда. Упражнения рассчитаны на участников от 16 лет.

Открытые мастер-классы будут проводиться раз в месяц, в последнее воскресенье. За новостями театра-студии можно следить в группе "Лаборатория перемен". Регистрация на мастер-класс по ссылке.

Возрастное ограничение 16+.