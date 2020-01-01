Ишимский вокалист примет участие в проекте "Голос. Дети - 7"

| Фото: 1tv.ru | Фото: 1tv.ru

Вокалист девятого состава студии "Робинзон" Матвей Гилев получил официальное приглашение на музыкальное шоу проекта Первого канала "Голос. Дети-7", сообщает администрация Ишима.

Детский "Голос" стартует в феврале 2020 года. 110 участникам, отобранным из тысячи претендентов в ходе очных прослушиваний, предстоит пройти первый этап конкурса – "Прослушивание вслепую". По традиции претенденты будут не видны своим будущим наставникам, сидящим спиной к выступающим исполнителям. Свой выбор звездные тренеры сделают, руководствуясь только тем, что услышат.

В 2020 году в жюри вошли Дима Билан, Валерий Меладзе и Нюша. По итогам прослушивания сформируют команды. В результате конкурса его победителя определят телезрители голосованием. Лишь один из всех участников будет удостоен титула "Лучший голос страны", денежной премии и контракта на запись диска.

Матвей Гилев - победитель международных, всероссийских и областных творческих конкурсов и фестивалей по вокалу. В 2018 году он признан победителем в номинации "Юное дарование-2018" в Международном фестивале семейных традиций "Вера. Надежда. Любовь" в Москве. В 2019 году Матвей стал участником и победителем программы Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг", который проходил в Краснодарском крае в детском центре "Орленок".