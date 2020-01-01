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В Тюмени обсудят вопросы гармонизации межнациональных отношений

Общество, 17:32 22 января 2020

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Заседание координационного совета национальных объединений Тюменской области пройдет в малом зале Тюменской городской думы 23 января.

Как сообщает пресс-служба координационного совета, участники обсудят ключевые вопросы реализации государственной национальной политики, изменения миграционного законодательства, проблемы профилактики экстремизма, а также реализацию проектов национально-культурного развития и образовательных программ по изучению родных языков народов России в Тюменской области.

Состоится подписание соглашения о сотрудничестве между координационным советом национальных объединений Тюменской области и Тюменским государственным институтом культуры. Стороны намерены усилить работу по привлечению молодежи в реализацию региональных этнокультурных проектов.

Координационный совет национальных общественных объединений является совещательно-консультативным органом по вопросам гармонизации межэтнических отношений в Тюменской области.

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# национальности , Тюменская облдума

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