Праздник "Таланты года" пройдет в Викуловском Доме культуры

| Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте | Фото: Викуловский ДК во ВКонтакте

Праздник "Таланты года" пройдет в Викуловском Доме культуры 26 января. 244 воспитанника творческих объединений получат заслуженные награды по итогам 2019 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила режиссер массовых представлений Викуловского ДК Анна Кондыгина.

"Этот праздник – добрая традиция признания заслуг детей в хореографии, вокале, театре, инструментальном искусстве. У нас он пройдет в четвертый раз. 244 наших воспитанника будут отмечены наградами – все они посещают творческие объединения Дома культуры. К этому празднику готовимся основательно: оформляем сцену, готовим сценарий, концерт, мультимедийное сопровождение по каждому коллективу, подарки для детей", - рассказала она.

Культработники уверены, что этот праздник делает творческие коллективы еще более сплоченными, воспитанники получают заряд бодрости, сил на последующий творческий год.

Всего на базе Викуловского ДК действуют восемь творческих объединений. В 2019 году 244 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет занимались у семи педагогов. Как заметили сотрудники учреждения культуры, количество детей с каждым годом увеличивается. Талантливых, способных, одаренных школьников становится больше.

"На празднике детей отметим по разным номинация. Кто-то получит благодарность за участие в различных праздниках, постановках, а коллективы – участники международных, всероссийских, областных фестивалей и конкурсов отметим грамотами", - говорит Анна Кондыгина.

По итогам 2019 года наибольшее число медалей в копилку достижений Викуловского Дома культуры внесли образцовый ансамбль танца "Фиеста", руководитель Елена Шубина, театральная студия "Зазеркалье", режиссер Наталья Лукъященко, вокальный ансамбль "Сюрприз", художественный руководитель Анна Кондыгина. Эти коллективы стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.

Впереди у сотрудников Викуловского Дома культуры череда мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Творческие объединения работают над концертной программой, которую представят на суд зрителям 23 февраля.

Анжела Лебедева