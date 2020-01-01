Ялуторовские школьники и студенты примут участие в политических дебатах

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Турнир "Клуба публичных дебатов" пройдет в Молодежном центре Ялуторовска 28 февраля. Его участниками станут школьники и студенты.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила специалист по работе с молодежью Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Екатерина Жернакова.

Данный турнир пройдет в Ялуторовске во второй раз при поддержке "Молодой гвардии".

"Ожидаем шесть команд – это все образовательные учреждения Ялуторовска по шесть человек в каждой – школьники и студенты. Команды проходят жеребьевку: определяют команду-соперника. Также в ходе жеребьевки выясняется: команда будет "за" или "против". Им дается время на подготовку, и затем начинаются сами дебаты. Команда может сменить оппонента в любой момент – выбрать для себя более интересного. Эксперты оценивают выступление команд. На отстаивание своей точки зрения игрокам дается определенное время", - говорит она.

Молодежный политклуб в ялуторовском Молодежном центре открыли в 2019 году, тогда и прошел первый турнир между юными политиками. На занятиях политклуба организаторы обучают участников ведению дебатов, проводят политические игры.

"Для проведения турнира "Клуба политических дебатов" темы пока не определены, но это может стать послание президента России, отставка правительства, назначение нового состава, и другие актуальные вопросы на политической арене страны", - рассказала специалист по работе с молодежью Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Екатерина Жернакова.

Анжела Лебедева