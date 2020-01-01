Более двухсот тысяч рублей лишился тоболяк из-за телефонного мошенника

| Фото: МВД России во ВКонтакте | Фото: МВД России во ВКонтакте

С заявлением о хищении 233 тыс. рублей с банковских счетов обратился в дежурную часть отдела полиции Тобольска 50-летний мужчина, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне тоболяку позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник пояснил, что он проверяет клиентов и спросил кодовое слово для подтверждения личности. Не убедившись в безопасности, мужчина сообщил конфиденциальные данные, после чего ему стали приходить смс-сообщения с информацией о списании денежных средств. Заявитель также пояснил, что при входящем звонке на экране высветился короткий номер телефона банка, поэтому он и не заметил подвоха.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России "Кража, совершенная с банковского счета". Проводится поиск фигуранта.

Полиция предупреждает, что злоумышленники находят новые способы обмана. С помощью специальной программы они меняют входящий номер звонка, который будет высвечиваться на экране абонента. Гражданин думает, что общается с реальным сотрудником банка. Важно помнить, что сотрудники банка никогда не просят сообщать конфиденциальную информацию по банковским счетам. Услышав подобную просьбу, необходимо сразу прервать телефонный разговор и перезвонить на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь.