Стартовала весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности

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Занятия весенней сессии 2020 года начинаются 22 января и продлятся до 24 апреля, сообщает Центробанк.

Запланировано проведение 370 дистанционных уроков. Они будут посвящены правилам сбережения и накопления средств, защите от кибермошенничества, разнообразным финансовым инструментам, страхованию, налогам, пенсии. Все эти темы соответствуют разделам учебного пособия по финансовой грамотности, разработанного по инициативе Банка России.

Онлайн-уроки рассчитаны в первую очередь на учащихся 8–11 классов и студентов техникумов и колледжей. Некоторые темы могут быть интересны учащимся среднего школьного возраста. Принять участие в онлайн-уроках могут школы, в которых есть доступ в интернет.

Добавим, в 2019 году прошло 161,5 тыс. онлайн-занятий по финансовой грамотности, участие в которых приняли более 20,6 тыс. образовательных организаций: 18,8 тыс. школ, 1,3 тыс. техникумов, 481 учреждение для детей-сирот. Общее число просмотров дистанционных уроков превысило 3 млн.