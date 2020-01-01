В Губкинском началось строительство домов для специалистов социальной сферы

| Фото: правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

Строительство новых четырехэтажных домов началось в 18 микрорайоне Губкинского, сообщает правительство Ямала.

Квартиры здесь получат специалисты социальной сферы, обладатели сертификатов на улучшение жилищных условий. Первый дом рассчитан на 222 квартиры, второй – на 63. В будущем здесь появятся детские площадки, прогулочные зоны, место для выгула собак. Планируется также строительство торгового центра и спортивного комплекса.

"В городе их уже называют дома для учителей и врачей. Из 285 квартир 32 выбрали для себя нужные городу специалисты, которые в прошлом году получили сертификаты. В этом году уже подали заявки еще 57 губкинцев. В строящихся домах для них есть 10 вариантов различных планировок квартир", – отметил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

По проекту квартиры переходят собственникам в черновой отделке, но за дополнительную оплату можно заключить договор с застройщиком на отделку под ключ.

Специалистов социальной сферы жилищными сертификатами округ поддерживает второй год. С их помощью семьи покупают квартиры с компенсацией 40% от стоимости. Всего в округе в 2019 году сертификаты получили 168 семей, но остались еще те, кто не смог приобрести квартиру из-за с отсутствия первичного рынка жилья. Такие граждане будут включены в список получателей на 2020 год и им будут снова выданы свидетельства. На сегодняшний день насчитывается 266 таких семей.