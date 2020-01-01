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Тридцать сайтов заблокированы по искам прокуратуры

Общество, 10:15 23 января 2020

Генпрокуратуры РФ | Фото: Генпрокуратуры РФ

30 сайтов по продаже наркотиков, поддельных документов, а также с рекламой интернет-казино заблокированы по искам прокуратуры Омутинского района.

За сбыт наркотиков, поддельных документов и незаконную организацию азартных игр с использованием Интернета установлена уголовная ответственность, напомнили в прокуратуре Тюменской области.

В Центральный районный суд Тюмени были направлены исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России. Суд требования прокуратуры удовлетворил и доступ к ресурсам с запрещенной информацией был заблокирован.

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# Интернет , прокуратура

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