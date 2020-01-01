"Студенческий десант" ТюмГУ побывал на экскурсии у тюменских полицейских

| Фото: УМВД РФ по Тюменской области | Фото: УМВД РФ по Тюменской области

Студенты заочного отделения кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ посетили Управление организации охраны общественного порядка УМВД России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время лекционной части об особенностях работы подразделения, взаимодействии полицейских с народными дружинами участникам акции "студенческий десант" рассказал Заместитель начальника ООП УМВД России по городу Тюмени Андрей Дудников.

Будущим психологам показали спортивный зал, зал для бокса и тренажёрный зал, помещение, предназначенное для отдыха и психологической разгрузки полицейских. Гости Управления отметили, условия труда сильно влияют на эффективность осуществления профессиональной деятельности и на её результаты. В помещении полицейского тира инспектор по боевой и специальной подготовке отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Тюмени Рамиль Айзатуллин рассказал гостям о занятиях с личным составом по огневой подготовке, а также познакомил их с различными видами находящихся в пользовании полиции специальных средств. В конце экскурсии студенты побывали на разводе нарядов полиции по проверке готовности к несению службы по охране общественного порядка.