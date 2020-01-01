Центр опережающей профподготовки открыли в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие в Тюмени Центра опережающей профессиональной подготовки свидетельствует о том, что в регионе качественно реализуются образовательные программы, которые при этом неразрывно связаны с бизнесом.

Такое мнение на презентации ЦОПП, которая состоялась в Тюмени 23 января, высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он отметил, что этот центр, который стал одним из четырнадцати в стране, выполняет несколько функций. С одной стороны, здесь можно пройти обучение по выбранной программе и получить сертификат. А с другой – по запросам действующих предприятий создать обучающий модуль и провести опережающую переподготовку кадров.

"Мы делаем многое для того, чтобы в регионе развивались отрасли, но всегда встает вопрос о том, где брать современные и качественные кадры. Ранее мы решили этот вопрос, открыв региональный центр компетенций. Но затем встал вопрос о том, как сделать так, чтобы ребята в школах заранее могли определиться с тем, куда пойти учиться. И сегодня эта возможность существует. В Центре опережающей подготовки формируются профессии будущего. Эта многоступенчатая система позволяет ребенку попробовать и определиться, в какое направление ему лучше пойти. Считаю, это правильный базовый шаг, который мы совершаем", - сказал замгубернатора.

Отметим, Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Тюмени в рамках национального проекта "Образование" и федерального проекта "Молодые профессионалы". Площадки центров – агрегаторы и операторы ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям Ворлдскиллс.

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер, приветствуя участников презентации, отметил, что созданное учреждение станет привлекательным для ребят школьного возраста, которые еще не определились с будущей профессией, но хотят заниматься чем-то интересным, полезным и нужным.

"Центр опережающей профессиональной подготовки будет погружать ребят в ознакомительные мастер-классы. При этом мы будем стараться формировать программы таким образом, чтобы обязательно была одна прикладная профессия, одна виртуальная или дизайнерская и ещё одна – организаторская. Это позволит школьникам попробовать себя в разных направлениях и определиться с будущей профессией", - отметил Райдер.

К работе планируют привлекать преподавателей профильных колледжей Тюменской области. Здесь же смогут проходить обучение и переобучение студенты и граждане предпенсионного возраста.

По мнению Алексея Райдера, опережающий формат работы заключается в том, что в центре будут собираться самые передовые практики, будет связь с работодателями, и будут добираться новые навыки, актуальные как для подростков, так и для граждан предпенсионного возраста.

По словам руководителя ЦОПП Антона Яркина, работа центра включает в себя несколько этапов. Сначала специалисты изучают ситуацию на рынке труда, после этого ведут профориентационную работу, разрабатывают программы и реализуют их совместно с образовательными организациями.

"Наша задача в 2020 году составить перечень образовательных программ таким образом, чтобы перекрыть востребованность тех или иных специалистов", - подчеркнул он.

Отметим, в рамках презентации в центре опережающей профподготовки прошли несколько мастер-классов. Участие в них принимали как школьники, так и взрослые тюменцы. Так, на мастер-классе "Компьютерная анимация" ребята создавали анимированную открытку, на мастер-классе "Кондитерское дело" готовили фигурки из сахарной мастики, а на площадке "Цифровая фотография" учились фотографировать.

Участники мастер-класса "3D-моделирование" поработали в системе автоматизированного проектирования Autodesk INVENTOR, ознакомились с твердотельным моделированием, созданием эскизов будущих изделий, которые могут быть изготовлены на станках с числовым программным управлением или напечатаны на 3D-принтере. Секреты декорирования школьникам раскрыли на мастер-классе "Визуальный мерчендайзинг".

Любовь Голышева