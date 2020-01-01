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В Тюменской области отметили снижение отравлений суррогатами алкоголя

Общество, 16:16 23 января 2020

minpromtorg.gov.ru

375 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией произошло в Тюменской области в 2019 году, из них 48% (179 случаев) закончились летальным исходом. По сравнению с 2018 годом отравлений суррогатами алкоголя стало меньше, тогда зарегистрировано 420.

По данным токсикологического мониторинга управления Роспотребнадзора по Тюменской области, среди отравившихся большую часть (80%) составляют мужчины и 20% - женщины. В 5,6 % случаев отравления зарегистрированы среди детей до 14 лет и 3,5% - среди подростков (15-17 лет). Случаев с летальным исходом среди детей и подростков не зарегистрировано.

Более 50% (189 случаев) пострадавших являются безработными, более 42% отравлений в данной группе населения закончились смертельным исходом.

Чаще отравления происходили этиловым спиртом – 92,3% (346 случаев), метиловым спиртом - 4,5% (17 случаев), отравления спиртом неуточненным – 3,2% (12 случаев).

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# отравления , Роспотребнадзор , спирт

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