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ФАПы и амбулатории региона оборудуют видео-конференц-связью

Общество, 17:00 23 января 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Средствами видео-конференц-связи оборудуют ФАПы и амбулатории Тюменской области. Благодаря этому медики будут участвовать в ежедневных планерках, общаться с коллегами в режиме онлайн и обсуждать актуальные вопросы, сообщает областной департамент здравоохранения.

Так, медики ФАПов и амбулаторий Нижнетавдинского района получили возможность общаться в режиме онлайн с коллегами из областной больницы № 15. По словам главного врача больницы Анатолия Смоляренко, для этого необходимым оборудованием оснастили учреждения пяти населенных пунктов.

"На ежеутренних планерках мы обязательно затрагиваем тему диспансеризации, ведем учет обратившихся пациентов и разбираем сложные случаи. Благодаря конференц-связи фельдшеры и врачи, работающие в поселках и деревнях, могут быстро получить совет, разобраться с любыми вопросами. Это напрямую влияет на качество медицинской помощи", - отметил Смоляренко.

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# видеоконференция , областная больница , ФАПы

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