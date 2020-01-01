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Сертификаты на допобразование получили пять тысяч тюменских первоклассников

Общество, 14:05 23 января 2020

asi.ru | Фото: asi.ru

Пять тысяч первоклассников Тюмени получили сертификаты дополнительного образования за три месяца в рамках реализации системы персонифицированного финансирования. Из них около двух тысяч человек уже воспользовались сертификатами и получили образовательные услуги по выбранным программам, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Тюменцам напоминают, что обучение по программам ПФДО в 2019-2020 учебном году и выдача сертификатов учащимся первых классов общеобразовательных учреждений заканчивается 31 мая 2020 года, количество сертификатов ограниченно.

Чтобы получить сертификат, достаточно зайти на портал ПФДО Тюмень, выбрать удобный пункт приема документов и подать заявление на выдачу сертификата по выбранному адресу. Формат предоставления услуг в рамках ПФДО позволяет с помощью "личного кабинета" просматривать реестр программ, записывать ребенка в кружок или секцию, направлять обращения по работе системы в режиме обратной связи.

Реестр образовательных программ в рамках системы ПФДО в 2019-2020 учебном году достаточно разнообразен – на портале "ПФДО Тюмень" зарегистрировано 35 организаций (поставщиков услуг), которые в настоящее время предлагают 180 программ различной направленности: физкультурно-спортивной, художественной, технической и др.

Кроме того, разработаны новые образовательные программы, ориентированные на интересы и потребности первоклассников, например: "Чистописание", "Читай-ка", "Английский язык для первоклассников", "Логика для первоклассников" и другие.

Отметим, систему ПФДО реализуют уже 54 региона РФ, более 1,5 млн ребят обучаются за счет средств сертификата дополнительного образования.

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# дополнительное образование , сертификаты

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