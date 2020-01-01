Конкурс грантов для СО НКО объявил региональный департамент культуры

| Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов Тюменской области | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов Тюменской области

Не менее 18 проектов СО НКО планирует поддержать в 2020 году департамент культуры Тюменской области. Прием заявок на конкурс по предоставлению грантов стартовал.

По информации департамента, из 18 проектов в рамках национального проекта "Культура" (регионального проекта "Творческие люди") будут поддержаны пять проектов:

- четыре проекта, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.

- один международный творческий проект в области театрального искусства.

В настоящее время объявлено пять конкурсов среди НКО по следующим направлением:

- Создание условий для массового отдыха и содержательного досуга населения посредством организации и проведения цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках;

- Приобщение к чтению, популяризация русского языка и литературы, выявление и поддержка социально значимых, содержательных и высокохудожественных литературных произведений тюменских авторов и издательств, публикующих данные произведения;

- Популяризация народных художественных промыслов и ремесел, приобщение населения к изучению, сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Тюменской области;

- Реализация международного творческого проекта некоммерческой организацией в области театрального искусства, развитие и популяризация уличного театрального искусства в Тюменской области;

-Организация деятельности любительского творческого коллектива чувашской культуры, создание благоприятных условий для сохранения, развития и распространения чувашской традиционной культуры в Тюменской области.

Подробнее с условиями конкурса, сроками приема заявок можно ознакомиться на официальном портале органов государственной власти Тюменской области в разделе в разделе "Общество" / "Социальная политика" / "Поддержка СО НКО".

Добавим, в 2019 году было поддержано 26 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, из них шесть проектов в рамках национального проекта "Культура" (регионального проекта "Творческие люди"):

- Театральные семейные субботы "Мы вместе";

- Организация и проведение на открытых уличных площадках цикла культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию авторской песни и приобщение детей и молодежи к жанру музыкальной поэзии "Тюменский Дворбэнд";

- Военно-историческая реконструкция, посвященная одному из победоносных сражений в годы Великой Отечественной войны - форсированию реки Свирь 21 июня 1944 года;

- Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс";

- Изучение, возрождение, сохранение и развитие традиций производства строчевышитых изделий народных художественных промыслов в Тюменской области "Живопись иглой - золотное шитье Сибири";

- XIV Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц-2019".