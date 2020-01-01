Группу кратковременного пребывания для малышей открыли в деревне Тураева

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Десять малышей из Ембаево и Тураева в возрасте двух и трех лет будут посещать группу кратковременного пребывания для детей, которая открылась в д. Тураева Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.

Группа разместилась в одном здании с Центром развития творчества "Созвездие".

"Малыши будут находиться здесь по три часа в день. Это поможет им привыкнуть к условиям детского сада, к общению с другими детьми и временному отсутствию мамы", - отмечает руководитель структурного подразделения дошкольного образования Ембаевской школы им. Аширбекова Лилия Файзуллина.

Группа оснащена всем необходимым для занятий с малышами: принадлежностями для творчества и игрушками, соответствующими возрасту детей.

С новыми друзьями уже познакомилась воспитанница детского сада, маленькая жительница деревни Тураева Альсина Назырова.

"Теперь, с посещением группы, у мамы появится больше свободного времени, ребенок сможет чаще общаться со сверстниками", - считает отец девочки Шамиль Назыров.

Десять малышей открытой группы кратковременного пребывания пополнили команду воспитанников Ембаевского детского сада, который сегодня посещают 260 детей.