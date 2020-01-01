Группу кратковременного пребывания для малышей открыли в деревне Тураева
Десять малышей из Ембаево и Тураева в возрасте двух и трех лет будут посещать группу кратковременного пребывания для детей, которая открылась в д. Тураева Тюменского района, сообщает администрация муниципалитета.
Группа разместилась в одном здании с Центром развития творчества "Созвездие".
"Малыши будут находиться здесь по три часа в день. Это поможет им привыкнуть к условиям детского сада, к общению с другими детьми и временному отсутствию мамы", - отмечает руководитель структурного подразделения дошкольного образования Ембаевской школы им. Аширбекова Лилия Файзуллина.
Группа оснащена всем необходимым для занятий с малышами: принадлежностями для творчества и игрушками, соответствующими возрасту детей.
С новыми друзьями уже познакомилась воспитанница детского сада, маленькая жительница деревни Тураева Альсина Назырова.
"Теперь, с посещением группы, у мамы появится больше свободного времени, ребенок сможет чаще общаться со сверстниками", - считает отец девочки Шамиль Назыров.
Десять малышей открытой группы кратковременного пребывания пополнили команду воспитанников Ембаевского детского сада, который сегодня посещают 260 детей.