В приложении "Транспорт 72" показаны низкопольные автобусы

| Фото: правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Отдельно увидеть низкопольные автобусы теперь можно на карте маршрутов в мобильном приложении "Транспорт 72" и на портале общественного транспорта, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Низкопольные автобусы выделены зеленым цветом, а в описании каждого есть соответствующая текстовая справка. Такая функция удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям с маленькими детьми в колясках.

Кроме того, в мобильном приложении доработаны функции просмотра и построения маршрутов, в том числе между адресами. Данная функция позволяет проложить наиболее оптимальный маршрут с точки зрения временных затрат. Оптимизирована функция поиска в мобильном приложении. Теперь по своему запросу пользователь в результатах увидит релевантную информацию об адресах, маршрутах и остановках. Введенные данные сохраняются в истории поиска.

Ранее в мобильном приложении были добавлены функции для слепых и слабовидящих граждан. Для удобства были добавлены светлые и темные темы с укрупненным и контрастным шрифтом.

"Транспорт 72" — одно из мобильных приложений правительства Тюменской области. Жители региона пользуются им уже на протяжении семи лет. Только за последний год количество пользователей составило более миллиона. Скачать мобильное приложение можно по ссылке.