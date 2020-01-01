  • 24 января 202024.01.2020пятница
  • USD61,9515
    EUR68,6856
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

В приложении "Транспорт 72" показаны низкопольные автобусы

Общество, 13:52 24 января 2020

правительство Тюменской области | Фото: правительство Тюменской области

Отдельно увидеть низкопольные автобусы теперь можно на карте маршрутов в мобильном приложении "Транспорт 72" и на портале общественного транспорта, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Низкопольные автобусы выделены зеленым цветом, а в описании каждого есть соответствующая текстовая справка. Такая функция удобна для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также родителям с маленькими детьми в колясках.

Кроме того, в мобильном приложении доработаны функции просмотра и построения маршрутов, в том числе между адресами. Данная функция позволяет проложить наиболее оптимальный маршрут с точки зрения временных затрат. Оптимизирована функция поиска в мобильном приложении. Теперь по своему запросу пользователь в результатах увидит релевантную информацию об адресах, маршрутах и остановках. Введенные данные сохраняются в истории поиска.

Ранее в мобильном приложении были добавлены функции для слепых и слабовидящих граждан. Для удобства были добавлены светлые и темные темы с укрупненным и контрастным шрифтом.

"Транспорт 72" — одно из мобильных приложений правительства Тюменской области. Жители региона пользуются им уже на протяжении семи лет. Только за последний год количество пользователей составило более миллиона. Скачать мобильное приложение можно по ссылке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , Транспорт72

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 24.01.2020В приложении "Транспорт 72" показаны низкопольные автобусы
13:30 24.01.2020Проект реабилитации для несовершеннолетних осужденных подготовили тюменские школьники
13:19 24.01.2020В Голышманово дадут старт Году памяти и славы
12:57 24.01.2020Жители Тюменской области смогут пользоваться порталом госуслуг при отрицательном балансе