Студенты опорного вуза участвовали во Всероссийском турнире по дзюдо

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Дзюдоисты ТИУ приняли участие в соревнованиях в Уфе. Всероссийские соревнования на призы ВФСО "Динамо" посвящены памяти заслуженного тренера России Н. Д. Попова, сообщает пресс-служба опорного вуза.

Побороться за победу в турнире собрались 145 юниоров и 55 юниорок из 22 регионов России. Из них – 23 мастера спорта, 153 КМС и 19 обладателей первого юношеского разряда.

Победителями первого дня соревнований в весовых категориях до 52 кг и 57 кг стали спортсмены "Тюмень-дзюдо" Венера Машаева и Любовь Тимофейчева. Серебро в категории до 73 кг завоевал Шамиль Умаев. Бронзовыми призерами второго дня состязаний стали Леонид Волович и Ирина Непочтова.

Студенты Тюменского индустриального университета также приняли участие в турнире, немного не дотянув до призовых мест. Седьмое место в весовой категории до 100 кг завоевал Роман Назаров. В весовой категории до 81 кг девятое место осталось за студентом опорного вуза Тимуром Фаттаховым.

Кроме медалей и кубков, призеры соревнований, в том числе тюменские спортсмены, получали право участвовать в предстоящем первенстве России, которое пройдет в Тюмени в марте 2020 года. Также победители претендуют на присвоение звания "Мастер спорта России".