В Ялуторовском районе пройдет зимний фестиваль ГТО

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" пройдет в Ялуторовском районе 25 января, сообщает администрация района.

К участию допускаются граждане от 25 до 70 лет и старше. Состав команды восемь участников (четыре женщины и четыре мужчины).

Фестиваль состоится в спортивном комплексе "Юбилейный" (с.Памятное, ул. Ворошилова, 55) и на территории лыжной базы "Снежинка" (с.Памятное, ул. Ворошилова, 44а).

Участникам, не имеющим ID-номер, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".