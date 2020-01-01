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В Ялуторовском районе пройдет зимний фестиваль ГТО

Спорт, 15:20 24 января 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" пройдет в Ялуторовском районе 25 января, сообщает администрация района.

К участию допускаются граждане от 25 до 70 лет и старше. Состав команды восемь участников (четыре женщины и четыре мужчины).

Фестиваль состоится в спортивном комплексе "Юбилейный" (с.Памятное, ул. Ворошилова, 55) и на территории лыжной базы "Снежинка" (с.Памятное, ул. Ворошилова, 44а).

Участникам, не имеющим ID-номер, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".

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# ГТО , Ялуторовский район

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