Елена Тумакова - врио ректора ТюмГУ

Врио ректора ТюмГУ Елена Тумакова | Фото: www.utmn.ru/ Врио ректора ТюмГУ Елена Тумакова | Фото: www.utmn.ru/

Проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ Елена Тумакова назначена врио ректора ТюмГУ. Приказ об этом подписал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В соответствии с действующим Уставом ТюмГУ ректор университета назначается Министерством из числа кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом автономного образовательного учреждения.

Добавим, проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Елена Тумакова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Филолог. Преподаватель по специальности "Филология"".

В 2003 г. окончила аспирантуру ТюмГУ и защитила кандидатскую диссертацию. 2004 - 2018 г. заместитель по учебной работе филологического факультета, Института филологии и журналистики ТюмГУ, Института социально-гуманитарных наук. 2018 г. - назначена проректором-начальником управления по образовательной деятельности ТюмГУ. С 2016 г. работает в составе Методической комиссии Минобрнауки по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. В 2017 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.