  • 24 января 202024.01.2020пятница
  • USD61,9515
    EUR68,6856
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Елена Тумакова - врио ректора ТюмГУ

Общество, 11:51 24 января 2020

www.utmn.ru/ Врио ректора ТюмГУ Елена Тумакова | Фото: www.utmn.ru/

Проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ Елена Тумакова назначена врио ректора ТюмГУ. Приказ об этом подписал Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В соответствии с действующим Уставом ТюмГУ ректор университета назначается Министерством из числа кандидатур, рекомендованных Наблюдательным советом автономного образовательного учреждения.

Добавим, проректор-начальник управления по образовательной деятельности ТюмГУ, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Елена Тумакова в 2000 году окончила Тюменский государственный университет по специальности "Филолог. Преподаватель по специальности "Филология"".

В 2003 г. окончила аспирантуру ТюмГУ и защитила кандидатскую диссертацию. 2004 - 2018 г. заместитель по учебной работе филологического факультета, Института филологии и журналистики ТюмГУ, Института социально-гуманитарных наук. 2018 г. - назначена проректором-начальником управления по образовательной деятельности ТюмГУ. С 2016 г. работает в составе Методической комиссии Минобрнауки по разработке методического обеспечения проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ. В 2017 г. награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Елена Тумакова , ректор , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 24.01.2020В приложении "Транспорт 72" показаны низкопольные автобусы
13:30 24.01.2020Проект реабилитации для несовершеннолетних осужденных подготовили тюменские школьники
13:19 24.01.2020В Голышманово дадут старт Году памяти и славы
12:57 24.01.2020Жители Тюменской области смогут пользоваться порталом госуслуг при отрицательном балансе