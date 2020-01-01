Жителей Березников зовут на концерт украинского хора

| Фото: народный украинский хор «Чиста криниця» во ВКонтакте | Фото: народный украинский хор «Чиста криниця» во ВКонтакте

Концертная программа "Три свята в гостi" ("Три праздника в гости") развернется в ДК "Орфей" в Березниках (ул. Семена Шахлина, 20) 25 января в 14 часов, сообщают организаторы.

Перед зрителями выступит народный украинский хор "Чиста криниця". Концертная программа посвящена трем большим народным славянским праздникам: "Рождеству", "Святкам" и "Крещению".

В программе: песни, танцы, шутки. Гостей познакомят с бытом, обычаями народа проводить вечорницы, традициями и обрядами.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.