"Фабрика процессов" поможет тюменским предприятиям научиться бережливому производству

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Получить базовые навыки по основам и инструментам бережливого производства смогут учащиеся ссузов и ввузов, а также сотрудники предприятий региона благодаря "Фабрике процессов", которая открылась на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий 24 января.

Новая учебная производственная площадка будет способствовать исполнению нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Помимо студентов и работников производств на "Фабрику процессов" будут привлекать государственных и муниципальных служащих. Всего в 2020 году запланировано более 100 семинаров и тренингов по внедрению бережливых технологий.

Об этом на церемонии открытия рассказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев.

"Тюменская область давно включилась в процесс по повышению производительности труда и была одним из пилотных регионов. По итогам 2018 года тюменские предприятия, которые внедряли бережливые технологии, показали хорошие результаты, многие стали лучшими в России по приросту производительности труда - в среднем более чем на 18 процентов. В 2019 году более 48 предприятий региона подключились к реализации национального проекта", - пояснил он.

По словам замгубернатора, в 2020 году к ним присоединятся еще более 30 организаций Тюменской области.

"Фабрика процессов" появилась в регионе в том числе благодаря средствам федерального бюджета. Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Ирина Жук сообщила, что фактически нацпроект существует уже третий год и за это время более 400 предприятий страны получили адресную поддержку. Более 11 тыс. человек обучились инструментам бережливого производства. Стартовала программа "Лидеры производительности", и более 2 тыс. руководителей уже получили возможность повысить стратегические навыки и развить навыки менеджмента.

Как отметила Ирина Жук, за последний год в проект влились новые отрасли: пищевая, сельскохозяйственная, животноводство, молочная промышленность. У каждой из них есть инструменты и возможности сделать свои предприятия эффективными, считает эксперт.

"Для достижения целей нацпроекта одна из важнейших задач - компетентность и мотивация персонала. Делается многое, чтобы руководители предприятий получали максимум информации и тренингов и одна из наших миссий - сделать обучение доступным в каждом регионе на каждом предприятии. Более 700 тренеров по всей России на предприятиях учат работников бережливому производству", - пояснила она.

"Фабрику процессов" Ирина Жук назвала уникальным форматом, который тиражируется по стране. Эта учебно-производственная площадка дает возможность региону мотивировать директоров, давать основы бережливого производства сотрудникам, чтобы они, приходя на предприятие, инициировали и продолжали непростую работу по повышению эффективности каждого процесса.

Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда высоко оценила тюменскую "Фабрику процессов" - по итогам оценки комиссии на всероссийском уровне из всех таких учебных площадок, проходивших сертификацию в 2019 году, она получила максимальный балл.

Преподавателями "Фабрики процессов" стали сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Тюменской области. Центр уже более двух лет успешно работает на базе тюменского технопарка, его сотрудники являются сертифицированными тренерами. Первыми пройти обучение на новой площадке смогли специалисты "СибБурМаша", "Сибнефтемаша", "Западно-Сибирского завода блочного технологического оборудования", ТПАТП № 1, завода "Тюменские моторостроители" и "Прованс-Групп".

Руководитель Регионального центра компетенций Тюменской области Герман Прочный одним из главных преимуществ "Фабрики процессов" видит возможность обнажить все потери на производстве, которые люди не замечают. После тренингов на этой площадке сотрудники предприятий проходят основное обучение непосредственно на местах.

Пока что в регионе "Фабрика процессов" будет работать только на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, но при необходимости проект могут расширить.

Помимо открытия новой площадки, Владимир Сысоев вручил награды победителям конкурса "Лучшие практики наставничества Тюменской области-2019".

В номинации "Наставничество в профессиональном развитии молодежи" с практикой наставничества "Сетевая форма реализации образовательной программы в формате практико-модульного обучения" диплом победителя получил управляющий директор завода "ГМС Нефтемаш" Юрий Орлов. В номинации "Наставничество в профессиональном самоопределении" с практикой наставничества "Обучение и стажировка курсантов" награду завоевал директор Тобольского пассажирского автотранспортного предприятия Сергей Кугаевский.

Заместитель губернатора подчеркнул, что молодежь после университета и ссуза очень важно полноценно и быстро адаптировать в рабочий коллектив. Для этого правительство Тюменской области разработало новые меры поддержки для студентов. С 1 января 2020 года возможностей стажировки на предприятиях стало в два раза больше.

Дарья Казакова