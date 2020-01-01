Фотографии времен Великой Отечественной войны собирают в ялуторовском Молодежном центре

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Акция "Фотопамять" стартовала в Молодежном центре Ялуторовска 24 января. Ее итоги подведут на празднике, посвященном старту Года памяти и славы, 21 февраля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Молодежного социально-делового центра города Лариса Фоминых.

"Объявлен сбор фотографий, на которых изображены участники войны. Эти снимки есть в фотоальбомах семей, чьи родственники воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы просим горожан поделиться ими с нами. В группе Молодежного центра во ВКонтакте создана папка, в которую жители города могут заливать фотографии. Мы их оцифруем, сделаем большеформатными и распечатаем, создадим выставку фотографий в холле центра", - рассказал она.

По задумке организаторов акции каждый снимок будет иметь информацию - короткую историческую справку о герое фотографии.

Как заметила Лариса Фоминых, подобную акцию по сбору ретроснимков они проводили в год 70-летия Победы. Тогда на реализацию проекта они привлекли грантовые средства. Открыли выставку в мае, на ней ялуторовчане рассказывали о тех, кто изображен на фото, о боевом, трудовом пути участников Великой Отечественной войны. В этот раз решили организовать выставку раньше - до старта Года памяти и славы.

"В Молодежном центре уже прошла Всероссийская акция "Блокадный хлеб". Более 200 человек стали ее участниками. Впереди еще много различных мероприятий, посвященных памятной дате. Хотим организовать концерт к 75-летию Победы для трех поколений: ветеранов войны, участников боевых действий, школьников, юнармейцев, кадетов", - поделилась директор ялуторовского Молодежного центра.

Добавим, в годы Великой Отечественной войны на фронта из Ялуторовска и Ялуторовского района было призвано 10 тыс. 210 жителей. Домой вернулись 5 тыс. 890.

По данным городского Совета ветеранов, на 24 января в городе проживают 10 участников войны, 236 тружеников тыла, два узника концлагерей и один житель блокадного Ленинграда.

Анжела Лебедева