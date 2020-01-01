Тюменский рынок жилья отреагирует на меры поддержки молодых семей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Резких скачков цен на жилье, связанных с введением федерального материнского капитала на первого ребенка, увеличением выплаты на второго и появлением регионального маткапитала за первенца в размере 150 тыс. рублей в 2019 году ожидать вряд ли стоит. Такое мнение высказал руководитель пресс-службы одного из тюменских агентств недвижимости Иван Камельских.

"Рынок жилья постоянно находится под прессингом различных факторов, которые влияют на стоимость квадратных метров. Выплаты, направленные на поддержку молодых семей, подогреют спрос на недвижимость. Но поскольку на рынке недвижимости в Тюмени сейчас достаточно большое количество предложений, риска дефицита не отмечается", - отметил Иван Камельских.

Такие меры социальной поддержки больше отразятся на средней стоимости квартиры, которую приобретают молодые семьи, комфортности и площади, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".