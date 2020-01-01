Более двух тысяч тюменцев посетили выставку голубей Юрия Неелова

Фото ИА «Тюменская Линия» Фото ИА «Тюменская Линия»

Более 2 тыс. человек посетили первую в 2019 году выставку, которая прошла в тюменском Выставочном зале. Персональная выставка голубей экс-губернатора Ямала Юрия Неёлова была посвящена была 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Вполне логично, что этот год мы начали с выставки голубей, которых принято считать символом мира, - рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков. - И здесь надо отдать должное собирателю этой уникальной коллекции - Юрию Неелову. Среди огромного разнообразия голубей особое внимание привлекли "кудрявые черные хохлатые голуби" - порода, которая оказалась на грани вымирания и была им восстановлена. Также были представлены призеры российских и победители областных соревнований".

Особое место занимали различные экспонаты, связанные с голубями. По замыслам Юрия Неёлова, в дальнейшем они станут частью Музея голубеводства в Тюмени. Всего в Выставочном зале было представлено около шестисот птиц 45 пород, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Выставка проходила два дня и вызвала большой интерес. Живые экспонаты вообще привлекают повышенное внимание. В этом мы убедились еще в прошлом году, когда во время сельскохозяйственной ярмарки "Золотая осень", посвященной молочной отрасли, именно павильон с коровами-рекордсменами стал одним из самых популярных. Так что эксперименты в этом направлении будем продолжать, - поделился планами Михаил Брудков.