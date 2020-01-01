Тарифы на воду в июле вырастут в пределах федеральных законодательных ограничений

| Фото: "Росводоканал" во ВКонтакте | Фото: "Росводоканал" во ВКонтакте

Повышение тарифов на воду для жителей Тюменского района в июле 2020 года не превысит 4 %, разъяснили в "Росводоканал Тюмень".

Жители Тюменского района в социальных сетях обсуждают информацию о, якобы, резком увеличении тарифов для населения на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля. Как сообщила коммерческий директор ООО "Тюмень Водоканал" Екатерина Шаркова, те, кто заключил прямые договоры с компанией, оплачивают услуги по водоснабжению и водоотведению по льготным тарифам, установленным распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области. "Стоимость питьевой воды и водоотведения зависит от категории жилищного фонда, и с 1 января 2020 года осталась без изменений. В соответствие с федеральным законом увеличение тарифов намечено на 1 июля, при этом их рост не превысит четырех процентов", - рассказала она.