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Тарифы на воду в июле вырастут в пределах федеральных законодательных ограничений

Общество, 12:17 25 января 2020

"Росводоканал" во ВКонтакте | Фото: "Росводоканал" во ВКонтакте

Повышение тарифов на воду для жителей Тюменского района в июле 2020 года не превысит 4 %, разъяснили в "Росводоканал Тюмень".

Жители Тюменского района в социальных сетях обсуждают информацию о, якобы, резком увеличении тарифов для населения на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля. Как сообщила коммерческий директор ООО "Тюмень Водоканал" Екатерина Шаркова, те, кто заключил прямые договоры с компанией, оплачивают услуги по водоснабжению и водоотведению по льготным тарифам, установленным распоряжением департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области. "Стоимость питьевой воды и водоотведения зависит от категории жилищного фонда, и с 1 января 2020 года осталась без изменений. В соответствие с федеральным законом увеличение тарифов намечено на 1 июля, при этом их рост не превысит четырех процентов", - рассказала она.

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# вода , Росводоканал , рост тарифов , Тюменский район

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