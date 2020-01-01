Тюменские военные моряки планируют реконструировать десантную операцию времен Великой Отечественной войны

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Провести реконструкцию одного из эпизодов Свирско-Петрозаводской операции 1944 года намерены тюменские ветераны ВМФ в мае 2020 года.

В Свирско-Петрозаводской наступательной операции приняли участие бойцы 368-й стрелковой Краснознаменной Печенгской дивизии, которая была сформирована в Тюмени в сентябре 1941 года. В результате операции советские войска нанесли поражение противнику, продвинулись в западном и юго-западном направлениях на 110-250 километров, освободили большую часть Карелии, создав предпосылки для выхода Финляндии из войны.

"Это небольшой эпизод операции, которая задала тон общему наступлению войск Карельского фронта, - отметил руководитель Союза морских пехотинцев Тюменской области Александр Урюпин. - На одном берегу реки, который удерживал неприятель, проходил мощный финский оборонительный рубеж, на противоположном находились подразделения советской армии, готовые к наступлению. Температура воды в начале лета не превышала 10 градусов. Отважные бойцы на лодках и плотах отправились на противоположный берег. Противник открыл огонь. Бойцы бросили лодки и пустились вплавь. Выбравшись из воды, храбрецы укрылись на берегу. Ни один красноармеец не получил даже царапины".

Третий год в Тюмени работает музей военно-морской славы "Памяти предков верны", который создан на средства грантов Росмолодежи и Роспатриотцентра. Инициаторами его создания стали тюменцы, которые в разное время служили в морской пехоте. Они посещали свои части привозили экспонаты. Моряки-подводники Тихоокеанского флота подарили музею спасательный костюм. Имеется здесь и водолазное оборудование, которое используют в противодиверсионных подразделениях ВМФ, сообщает "Тюменская область сегодня".

Есть у ветеранов ВМФ мечта: в год 75-летия Великой Победы парк Заречный сделать мемориальным комплексом "Памяти предков верны", рядом с якорем установить памятник "Три поколения" и памятник санитарке 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота, Герою Советского Союза Марии Цукановой.