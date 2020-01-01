Тюменцам рассказали, что делать, если сосульки с крыши упали на автомобиль

Фото: vikulovo.admtyumen.ru Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Если на застрахованный по КАСКО автомобиль упали наледь или сосульки с крыши, и машина получила повреждения, стоимость ремонта будет оплачена по полису, а взысканием ущерба с виновных займутся юристы страховой компании. Об этом рассказала тюменский юрист Лариса Юкечева.

При отсутствии полиса КАСКО нужно звонить участковому или в полицию, но не в ГИБДД. Можно набрать 112 и объяснить ситуацию, на место должны отправить полицейского или участкового. Вместе с ними владелец машины должен составить документ об осмотре места происшествия, где описать все видимые повреждения. После заполнения документов хозяин авто должен их подписать, но все бумаги участковый заберет с собой. Уточните, когда и где можно получить результаты. На рассмотрение уходит около двух недель. После получения документов можно обращаться за взысканием нанесенного ущерба, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

Если снег упал с крыши частного дома, то ущерб должен возместить владелец дома. Если это многоквартирник, обращайтесь в УК или ТСЖ. У офисного здания нужно найти владельца и решать проблему с ним. Для этого направьте требование о компенсации ущерба заказным письмом с уведомлением о вручении. В письмо вложите копию документа полиции и копию результатов независимой экспертизы (ее лучше провести в независимой компании). Если ответчик не захочет добровольно возместить ущерб, тогда обращайтесь в суд с этими документами.

Кстати, при фотофиксации последствий падения снега на машину в кадр должны попасть повреждения авто, снег или сосулька, которые к ним привели, номерной знак машины, признаки, которые указывают на место парковки (табличка с названием улицы и номером дома) и предполагаемое место, с которого сошел снег.

Если с самого начала правильно подойти к сбору доказательств и оформлению документов, то вероятность получения выплаты довольно большая.