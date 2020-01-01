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Тюменские куранты отмечают день рождения

Общество, 14:31 25 января 2020

www.museum.ru

163 года назад в Тюмени было принято решение об установке городских часов. История "Тюменских курантов" началась 28 января 1857 года. Купеческое и мещанское общество, как говорили тогда, "имело рассуждение", что в таком обширном городе нет публичных часов, а это необходимо жителям, чтобы сверять время.

Сделать публичные часы решили на здании городской думы (сейчас это музей "Городская дума", который входит в состав музейного комплекса им. И.Я. Словцова). Башенные часы сконструировал крестьянин Успенской волости Алексей Трусов, проживающий в Тюмени. Часы были с боем по типу курантов Московского Кремля по системе московского часовщика Ивана Бутенопа. За свою работу Трусов получил 1000 рублей серебром, что в переводе на современные деньги составляет примерно миллион рублей. В 1871 году на выставке в Тюмени он получил за них Малую Серебряную медаль, сообщили в "Централизованной библиотечной системе".

Тюменские куранты занимали всю высоту здания. В башне – пожарной каланче, которая была расположена на крыше здания музея "Городская Дума" в 1847 году, размещались колокола для часов, на фронтоне – циферблат, на втором этаже – механизм, а в часовые шахты первого и цокольного этажей опускались гири. Бой курантов был слышен в разных частях города.

После революции и гражданской войны из-за потери отдельных деталей часы остановились, исчезли колокола. В начале 50-х началось восстановление "курантов". Но исходных чертежей не сохранилось, поэтому механику Алексею Галкину пришлось основываться на своих предположениях.

За 160-летнюю историю часов их циферблат менялся несколько раз. С 2008 года стоит стальной, максимально приближенный к оригиналу. Первый циферблат часов не сохранился, только стрелки, сообщает Вслух.ру.

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